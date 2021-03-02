Гвардиола рассказал, какой клуб считает сильнейшим в Европе

2 марта, 2021, 11:42

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что считает лучшей командой Европы мюнхенскую "Баварию"

Об этом сообщает TEAMtalk .

По словам испанского тренера, пока лучшей командой Европы является немецкая "Бавария".

"В данный момент "Бавария" - лучшая команда Европы. Они выиграли все, и этим все сказано. Что касается АПЛ, то я могу отметить "Ливерпуль", который заслуженно стал чемпионом. Слушайте, титул не достается в феврале или марте. Впереди еще очень много матчей. Произойти может всякое", - сказал Гвардиола, намекая, что несмотря на 12-очоквий отрыв "Манчестер Сити" от ближайшего преследователя, в чемпионате Англии еще ничего не решено.

Напомним, 27 февраля "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" со счетом 2: 1 и увеличил отрыв от "Манчестер Юнайтед" до 12 очков.

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