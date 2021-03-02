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Espreso.tvОбществоЕвровидение-2021 состоится в офлайн-режиме в Нидерландах

Евровидение-2021 состоится в офлайн-режиме в Нидерландах

Евровидение-2021 состоится в прямом эфире в Роттердаме

Об этом сообщили организаторы конкурса.

Артисты выступят вживую, но количество участников делегаций ограничат.

"Дух и традиция конкурса Евровидение - объединить Европу на одной сцене, и мы все еще полны решимости добиться этого в мае в Роттердаме", - заявил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердаль.

Всем участникам рекомендуется пройти пятидневный карантин перед вылетом, также они должны получить отрицательный результат теста на коронавирус не позднее чем за трое суток до вылета.

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В Нидерландах делегации должны быть в отелях, за исключением репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с конкурсом.

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