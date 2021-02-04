Евровидение 2021: названа песня, с которой выступит украинская группа Go_A

4 февраля, 2021, 16:24

Обнародовано решение жюри относительно песни, которую группа Go_A представит на песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме

Об этом сообщает Общественное .

Так, на рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новых композиции: "Рано", "Церковка" и "Шум". Из трех предложенных группой песен жюри единогласно выбрало - "Шум".

Как отмечается, в основу песни положена одноименная обрядовую ответная игра веснянка.

Песня "Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.

В начале марта будет представлена конкурсная версия песни "Шум" и новый видеоклип.

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