Евровидение 2021: названа песня, с которой выступит украинская группа Go_A
4 февраля, 2021, 16:24
Обнародовано решение жюри относительно песни, которую группа Go_A представит на песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме
Об этом сообщает Общественное .
Так, на рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новых композиции: "Рано", "Церковка" и "Шум". Из трех предложенных группой песен жюри единогласно выбрало - "Шум".
Как отмечается, в основу песни положена одноименная обрядовую ответная игра веснянка.
Песня "Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.
В начале марта будет представлена конкурсная версия песни "Шум" и новый видеоклип.
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