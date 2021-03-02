ЕС в 2021 году запустит программу экономической поддержки Донбасса, - Мишель

Об этом на пресс-конференции заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"ЕС оказал значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта. И в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в регионе", - заявил Мишель.

Он добавил, что позиция ЕС по поддержке территориальной целостности Украины является неизменной.

"Мы на Европейском континенте в 2021 году. И здесь война. Это реальность, за которую стыдно", - заявил Мишель.

Шарль Мишель во время визита в Украину отметил важность судебной реформы и подчеркнул, что она является залогом привлечения иностранных инвестиций и восстановление доверия украинцев к судам