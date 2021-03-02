ЕС в 2021 году запустит программу экономической поддержки Донбасса, - Мишель
2 марта, 2021, 16:38
Европейский союз в этом году начнет новую программу поддержки экономического развития Донбасса
Об этом на пресс-конференции заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
"ЕС оказал значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта. И в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в регионе", - заявил Мишель.
Он добавил, что позиция ЕС по поддержке территориальной целостности Украины является неизменной.
"Мы на Европейском континенте в 2021 году. И здесь война. Это реальность, за которую стыдно", - заявил Мишель.
- Шарль Мишель во время визита в Украину отметил важность судебной реформы и подчеркнул, что она является залогом привлечения иностранных инвестиций и восстановление доверия украинцев к судам
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти