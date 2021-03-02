"Вы не один": президент Евросовета Шарль Мишель на КПВВ в Счастье пообещал поддержку Украине в судебной реформе

2 марта, 2021, 16:12

Шарль Мишель во время визита в Украину отметил важность судебной реформы и подчеркнул, что она является залогом привлечения иностранных инвестиций и восстановления доверия украинцев к судам

Об этом председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил во время совместного с президентом Владимиром Зеленским брифинга на КПВВ в Счастье, передает Еспресо.TV .

"Важный прогресс был достигнут под вашим руководством, президент Зеленский. Многое все еще нужно сделать, особенно в сфере верховенства права, судебной реформы и борьбы с коррупцией. Украинские граждане имеют право на судебную систему, которая уважает и реализует верховенство права, которая является ответственной и независимой от корыстных интересов и которая демонстрирует, что коррупция не может быть безнаказанной", - отметил евробюрократ.

По его словам, это ключевые условия, обеспечивающие доверие украинского народа к судебным институтам, и это имеет огромное значение для того, чтобы улучшить украинский бизнес-климат и привлекать зарубежные инвестиции.

"Украина взяла на себя обязательства по борьбе с коррупцией и всеобъемлющей судебной реформе в рамках Соглашения об ассоциации. Это важные условия согласно с недавно принятой программой макрофинансовой помощи и процессом визовой либерализации", - отметил Мишель.

Президент Евросовета подчеркнул, что недавние решения КСУ только подчеркивают необходимость активизировать усилия по судебной реформе.

"Всеобъемлющая судебная реформа крайне необходима, чтобы перезапустить главные органы судебной власти и установить новую прозрачную процедуру выборов для судей в Высшем совете правосудия, который учитывает заслуги. Это комплексные, сложные реформы, они требуют храбрости и сильного лидерства", - добавил он.

Шарль Мишель подчеркнул, что ЕС последовательно поддерживал Украину на пути этой реформы, и готов продолжить поддержку, предоставляя консультации, финансовую поддержку.

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