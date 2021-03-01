В Японии испортились более тысячи доз вакцины Pfizer

1 марта, 2021, 17:33

Более тысячи доз вакцины от коронавируса компании Pfizer оказались непригодными для использования из-за неисправности рефрижератора, в котором они хранились

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает телекомпания NHK .

В Японии произошла поломка рефрижератора, в котором хранилась вакцина от коронавируса производства американской компании Pfizer.

В результате инцидента непригодными для использования оказались 172 флакона с вакциной от коронавируса, которых бы хватило на 1 032 дозы.

Как отмечается, препаратом должны были делать прививки медицинскому персоналу. Пока неизвестно, что стало причиной поломки.

Заметим, одной из отличительных особенностей вакцины от Pfizer является необходимость ее хранения при крайне низкой температуре.

25 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило транспортировки COVID-вакцины Pfizer/BioNTech в обычных морозильных камерах в течение двух недель.

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