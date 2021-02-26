Хранить вакцину Pfizer теперь можно в обычной морозильной камере

26 февраля, 2021, 11:57

25 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило транспортировку COVID-вакцины Pfizer / BioNTech в обычных морозильных камерах в течение двух недель

Об этом сообщает пресс-служба американского регулятора .

Отмечается, что транспортировка и хранение в обычных морозильных камерах разрешается для неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer / BioNTech.

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило, что позволяет транспортировку и хранение неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 при обычных температурах, которые обычно используются в морозильных камерах для фармацевтических препаратов, в течение периода до двух недель", - говорится в сообщении.

Регулятор объяснил, что такие условия являются альтернативой желаемому хранению неразбавленных флаконов в морозильной камере со сверхнизкой температурой от -80 ° C до -60 ° C. Изменения внесли в Информационный бюллетень для медицинских работников, осуществляющих вакцинацию.

"Эта альтернативная температура транспортировки и хранения неразведенных флаконов является достаточной и позволяет транспортировать и хранить флаконы в более гибких условиях. Альтернативная температура транспортировки и хранения поможет облегчить бремя закупки мощного холодильного оборудования для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину к большему количеству мест", - пояснил такое решение доктор медицинских наук, директор Центра FDA по оценке и исследованиям биологических препаратов Питер Маркс.

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