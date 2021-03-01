В "Слуге народа" прокомментировали остановку госфинансирования партии
Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко в комментарии Радио Свобода.
"Мы разбираемся сейчас. Хотим почитать, что они говорят нам, и будем тогда реагировать. Надо понять, как это работает: есть остановка, есть отмена. Отмена - это если партия не предоставила объяснений, не исправила ситуацию, тогда на следующий квартал они могут отменить. А пока они пишут, что приостановлен процесс финансирования", - сказал Корниенко.
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По его словам, политсила получила финансирование на первый квартал текущего года, поэтому решение НАПК может касаться второго.
Партия "Слуга народа" планирует устранить все нарушения в отчете.
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