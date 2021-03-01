НАПК остановило госфинансирования партии "Слуга народа": подозревают в служебном подлоге и растратах
Об этом сообщает пресс служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий", - говорится в сообщении.
В связи с этим составляются и направляются в суд административные протоколы в отношении руководителей таких партий:
- "Движение новых сил Михаила Саакашвили";
- "ВО" Свобода ";
- "Слуга народа";
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива";
- "Важен каждый";
- "ВАРТА";
- "Социал-патриотическая ассамблея славян";
- "Новая демократия";
- "Гражданская сила";
- "Команда Андрея Балоги";
- "Конгресс украинских националистов".
Также в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" установлено нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212-15 КУоАП).
Кроме того, НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах таких 3 политических партий:
- "Конгресс украинских националистов" - ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ)
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива" - ст. 159-1 УК;
- "Слуга народа" - ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК (в отчетах за два отчетных периода).
Таким образом НАПК выявило у "Слуги народа" признаки правонарушений по статьям:
- "Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума"
- "Служебный подлог"
- "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"
Соответствующие материалы НАПК направило в Национальную полицию.
В связи с выявленными нарушениями приказом Председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа".
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