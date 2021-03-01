НАПК остановило госфинансирования партии "Слуга народа": подозревают в служебном подлоге и растратах

1 марта, 2021, 15:03

НАПК нашло нарушения в финансовых отчетах 11 партий. Одна из них - партия "Слуга народа" - имела госфинансирование, которое было приостановлено из-за признаков уголовных преступлений

Об этом сообщает пресс служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий", - говорится в сообщении.

В связи с этим составляются и направляются в суд административные протоколы в отношении руководителей таких партий:

"Движение новых сил Михаила Саакашвили";

"ВО" Свобода ";

"Слуга народа";

"Блок Вилкула "Украинская перспектива";

"Важен каждый";

"ВАРТА";

"Социал-патриотическая ассамблея славян";

"Новая демократия";

"Гражданская сила";

"Команда Андрея Балоги";

"Конгресс украинских националистов".

Также в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" установлено нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212-15 КУоАП).

Кроме того, НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах таких 3 политических партий:

"Конгресс украинских националистов" - ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ)

"Блок Вилкула "Украинская перспектива" - ст. 159-1 УК;

"Слуга народа" - ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК (в отчетах за два отчетных периода).

Таким образом НАПК выявило у "Слуги народа" признаки правонарушений по статьям:

"Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума"

"Служебный подлог"

"Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"

Соответствующие материалы НАПК направило в Национальную полицию.

В связи с выявленными нарушениями приказом Председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа".