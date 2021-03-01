В Минздраве рассказали, сколько получает посредник при закупке вакцин от COVID-19 для Украины
1 марта, 2021, 17:13
Компания Crown Agents, которая закупает вакцины для Украины, получает за свои услуги 1% процент от стоимости партии препарата
Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос РБК-Украина.
"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, за бюджетные средства в 2021 году является "Краун Ейджентс Лимитед", размер вознаграждения которой равен 1 проценту от стоимости закупленных лекарственных средств", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что часть средств, выделенных на закупку, расходуется на возмещение стоимости логистических услуг.
- Ранее стало известно, что закупки вакцины от COVID-19 для Украины будет осуществлять британское агентство Crown Agents.
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