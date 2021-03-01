В Минздраве рассказали, сколько получает посредник при закупке вакцин от COVID-19 для Украины

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос РБК-Украина .

"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, за бюджетные средства в 2021 году является "Краун Ейджентс Лимитед", размер вознаграждения которой равен 1 проценту от стоимости закупленных лекарственных средств", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что часть средств, выделенных на закупку, расходуется на возмещение стоимости логистических услуг.

Ранее стало известно, что закупки вакцины от COVID-19 для Украины будет осуществлять британское агентство Crown Agents.