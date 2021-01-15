Британское агентство будет закупать вакцину против коронавируса для Украины, - Степанов
15 января, 2021, 10:26
Закупки вакцины от COVID-19 для Украины будет осуществлять британское агентство Crown Agents
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"На внеочередном заседании Кабинет Министров установил, что закупкуй вакцин от COVID-19 будет осуществлять международная организация Crown Agents, она будет иметь полномочия, в частности, заключения контрактов, а также логистического сопровождения грузов", - сказал Степанов.
Степанов напомнил, что Минздрав сотрудничает с агентством Crown Agents с 2015 года.
- Нардеп от "Голоса" Александра Устинова получила ответ на депутатский запрос, который свидетельствует, что глава Минздрава Максим Степанов сорвал подписание контракта на покупку вакцины, которую ВОЗ закупило по $3 за дозу
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