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Espreso.tvОбществоСтерненко заявил, что его семью преследуют пророссийские журналисты

Стерненко заявил, что его семью преследуют пророссийские журналисты

Родителям осужденного активиста Сергея Стерненко надоедают представители пророссийских медиа

Об этом сообщил Стерненко в Telegram .

"Вчера мы сообщили, что родителей Сергея Стерненко и их троих несовершеннолетних детей терроризируют лица, называющие себя журналистами. Мы предупредили, что дальнейшие такие действия мы будем воспринимать как угрозу их безопасности. Наше предупреждение не было услышано, и сегодня под дверью дома семьи Сергея дежурила целая стая неизвестных лиц с камерами. По нашей информации, среди них есть также люди, представляющие пророссийский канал "НАШ", - говорится в сообщении.

Родители Сергея уже вызвали полицию и сейчас писать заявления, в частности о травле и преследования как "журналистами", так и некоторыми "лживыми соседями".

"Трогать семью, не имеет никакого отношения к сфабрикованному делу, - это крайняя степень, которую переходить нельзя", - написал Стерненко.

  • Напомним, что родители Сергея Стерненко проинформировали о том, что в течение последних нескольких дней их и их соседей терроризируют лица, называющие себя "журналистами".

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