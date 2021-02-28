Родители Сергея Стерненко просят, чтобы их не беспокоили

28 февраля, 2021, 14:31

Родители Сергея Стерненко проинформировали нас о том, что в течение последних нескольких дней их и их соседей терроризируют лица, называющие себя "журналистами"

Такое сообщение сегодня, 28 февраля 2021 года, появилось на официальном телеграмм-канале Сергея, передает Еспресо.TV.

Эти лица ждут их под дверью без предварительного согласования и "ходят по соседям, пытаясь выяснить детали личной жизни, которая не имеет никакого отношения к делу, в котором осудили Сергея".

Собратья Стерненко отмечают, что речь о "представителях пророссийских помийок".

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Родители Сергея, в свою очередь, не прочь общения с "настоящими, поряднмы СМИ".

"К тому времени, как это произойдет, мы будем воспринимать любые такие действия как давление и угрозу для их безопасности и жизни. Просим любого воздержаться от таких посещений", - говорят администраторы канала Sternenko .

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