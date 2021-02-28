Родители Сергея Стерненко просят, чтобы их не беспокоили
Такое сообщение сегодня, 28 февраля 2021 года, появилось на официальном телеграмм-канале Сергея, передает Еспресо.TV.
Эти лица ждут их под дверью без предварительного согласования и "ходят по соседям, пытаясь выяснить детали личной жизни, которая не имеет никакого отношения к делу, в котором осудили Сергея".
Собратья Стерненко отмечают, что речь о "представителях пророссийских помийок".
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Родители Сергея, в свою очередь, не прочь общения с "настоящими, поряднмы СМИ".
"К тому времени, как это произойдет, мы будем воспринимать любые такие действия как давление и угрозу для их безопасности и жизни. Просим любого воздержаться от таких посещений", - говорят администраторы канала Sternenko .
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