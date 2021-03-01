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Espreso.tvСпорт"Барселона" назвала цену чемпиона мира по футболу

"Барселона" назвала цену чемпиона мира по футболу


фото: Getty Images
Руководство испанской "Барселоны" готово продать французского форварда Антуана Гризманна за 120 млн евро

Об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, "Барселона" готова отпустить Гризманна за 60 млн евро. К французу есть интерес со стороны английского "Манчестер Юнайтед" и французского ПСЖ.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн сыграл за "Барселону" 35 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Гризманн является одним из самых дорогих футболистов "Барселоны", каталонцы купили форварда у мадридского "Атлетико" за 120 млн евро летом 2019 года.

В 2018 году вместе со сборной Франции он победил на чемпионате мира по футболу.

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