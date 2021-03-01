"Барселона" назвала цену чемпиона мира по футболу
1 марта, 2021, 18:21
Руководство испанской "Барселоны" готово продать французского форварда Антуана Гризманна за 120 млн евро
Об этом сообщает OK Diario.
По информации источника, "Барселона" готова отпустить Гризманна за 60 млн евро. К французу есть интерес со стороны английского "Манчестер Юнайтед" и французского ПСЖ.
В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн сыграл за "Барселону" 35 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.
Гризманн является одним из самых дорогих футболистов "Барселоны", каталонцы купили форварда у мадридского "Атлетико" за 120 млн евро летом 2019 года.
В 2018 году вместе со сборной Франции он победил на чемпионате мира по футболу.
- 25 января Гризманн поддержал 14-летнего украинца Юрия, которого избили в Париже.
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