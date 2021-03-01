"Барселона" назвала цену чемпиона мира по футболу

1 марта, 2021, 18:21

Руководство испанской "Барселоны" готово продать французского форварда Антуана Гризманна за 120 млн евро

Об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, "Барселона" готова отпустить Гризманна за 60 млн евро. К французу есть интерес со стороны английского "Манчестер Юнайтед" и французского ПСЖ.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн сыграл за "Барселону" 35 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Гризманн является одним из самых дорогих футболистов "Барселоны", каталонцы купили форварда у мадридского "Атлетико" за 120 млн евро летом 2019 года.

В 2018 году вместе со сборной Франции он победил на чемпионате мира по футболу.

25 января Гризманн поддержал 14-летнего украинца Юрия, которого избили в Париже.