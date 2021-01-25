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Espreso.tvСпортЗвезда "Барселоны" и сборной Франции поддержал 14-летнего украинца, которого избили в Париже

Звезда "Барселоны" и сборной Франции поддержал 14-летнего украинца, которого избили в Париже


фото: Getty Images
Звездный форвард испанской "Барселоны" Антуан Гризманн поддержал 14-летнего украинца Юрия, которого избили в Париже

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Гризманн.

Французский футболист пожелал Юрию скорейшего выздоровления.

"Несносные кадры. Сил тебе, Юрий, поправляйся", - написал Гризманн.

Гризманн является одним из самых дорогих футболистов "Барселоны". В 2018 году вместе со сборной Франции он победил на чемпионате мира по футболу.

Напомним, ранее видео избиения украинского парня с уличной камеры обнародовал французский политик Николя Дюпон-Эньян

На записи видно, как лежащего подростка бьет группа из десяти человек. Они по очереди наносят ему удары по туловищу и голове ногами и арматурой.

Сначала парень пытался защитить голову, но после очередного удара с ноги, он потерял сознание. Однако бандиты продолжали еще некоторое время бить жертву своего нападения.

Видео избиения украинском. (не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним)

  • 25 января Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что будет добиваться наказания банды, которая жестоко избила 14-летнего украинца в Париже.

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