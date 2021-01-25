Звезда "Барселоны" и сборной Франции поддержал 14-летнего украинца, которого избили в Париже
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Гризманн.
Французский футболист пожелал Юрию скорейшего выздоровления.
"Несносные кадры. Сил тебе, Юрий, поправляйся", - написал Гризманн.
Гризманн является одним из самых дорогих футболистов "Барселоны". В 2018 году вместе со сборной Франции он победил на чемпионате мира по футболу.
Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021
Напомним, ранее видео избиения украинского парня с уличной камеры обнародовал французский политик Николя Дюпон-Эньян
На записи видно, как лежащего подростка бьет группа из десяти человек. Они по очереди наносят ему удары по туловищу и голове ногами и арматурой.
Сначала парень пытался защитить голову, но после очередного удара с ноги, он потерял сознание. Однако бандиты продолжали еще некоторое время бить жертву своего нападения.
Видео избиения украинском. (не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним)
- 25 января Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что будет добиваться наказания банды, которая жестоко избила 14-летнего украинца в Париже.
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