Пост Рабиновича с Украиной без Крыма: столичный университет отрицает причастность к созданию карты
Об этом заявили в пресс-службе вуза в комментарии Укринформу.
Там отрицали, то, что в КНЛУ создавали карту с "разделением" Украины, где отсутствует оккупированный полуостров Крым, а ОРДЛО подписаны как "ЛНР" и "ДНР".
"Мы никогда не делали никаких разделений Украины по языковому признаку", - отметили в пресс-служба.
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Напомним, 1 марта нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал карту российских пропагандистов, где изображены Украины без оккупированного Россией Крыма. По классическому канону российской пропаганды карта делит Украину "на три сорта": украиноязычный запад, суржикоязычный центр и русскоязычные юг и восток.
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