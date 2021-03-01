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Espreso.tvОперація об'єднаних силМорпехи назвали имя погибшего 28 февраля под Пищевиком

Морпехи назвали имя погибшего 28 февраля под Пищевиком


фото: facebook/36obrmp
28 февраля от пули российского снайпера погиб младший сержант Сергей Моисеенко

Об этом сообщили на Facebook-странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"С грустью сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате ведения противником обстрела позиций из стрелкового и снайперского оружия погиб наш собрат младший сержант Моисеенко Сергей Александрович", - говорится в сообщении.

  • За прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. От огня врага погиб один военный.

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