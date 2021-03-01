На Донбассе оккупанты семь раз нарушили "тишину", погиб военный

"Неподалеку населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрелов противника погиб один украинский воин. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего воина ", - говорится в сообщении.

В районе населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, вовремя было подавлено средствами РЭБ. Также поблизости Верхнеторецкий оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь.

"Основной целью действий ЗФ ОРДЛО оставалось провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрел со стороны ВСУ. По всем фактам зафиксированных нарушений УС СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ ", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 1 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Павлополь вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. На такие действия противника наши защитники открывали огонь.

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