Киев попадет в "оранжевую" зону карантина, - Рубан

1 марта, 2021, 16:18

Существует риск, что столица может попасть в "оранжевую" зону карантинную зону из-за заболеваемости

Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас идет прогнозируемый рост заболеваемости коронавирусом в Киеве.

"Есть риск попадания в "оранжевую" зону. Это прогнозируемо. Это произойдет, может быть, через неделю, или на следующей неделе. Неизбежно Киев попадет в "оранжевую" зону. Для такого города как Киев, мегаполиса - "оранжевая" зона это норма", - отметил Рубан.

По его словам, рост заболеваемости будет наблюдаться в столице в течение марта-апреля, после чего начнется снижение числа случаев коронавируса.

Напомним, с 3 марта в Житомирской области вступят в силу ограничения "красной" зоны.

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