Коронавирус: в Украине вакцинировались более 3 тыс. человек, - МОЗ

1 марта, 2021, 10:11

Заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер заявил, что в Украине от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

"За последнее время в Украине провакцинировали более 3 тыс.чел. Вакцинация проходит каскадным способом, то есть в ближайшей перспективе следует ожидать, что количество провакцинированных будет существенно расти", - сказал он.

При этом Кучер призвал украинский не верить фейк о вакцинации и получать информацию из надежных источников, в частности от Министерства здравоохранения.

Напомним, что главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал возможные побочные эффекты, которые могут возникать после вакцинации от коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb