Коронавирус: в Украине вакцинировались более 3 тыс. человек, - МОЗ
1 марта, 2021, 10:11
Заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер заявил, что в Украине от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".
"За последнее время в Украине провакцинировали более 3 тыс.чел. Вакцинация проходит каскадным способом, то есть в ближайшей перспективе следует ожидать, что количество провакцинированных будет существенно расти", - сказал он.
При этом Кучер призвал украинский не верить фейк о вакцинации и получать информацию из надежных источников, в частности от Министерства здравоохранения.
- Напомним, что главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал возможные побочные эффекты, которые могут возникать после вакцинации от коронавируса.
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