Ляшко назвал возможные побочные эффекты после вакцинации

26 февраля, 2021, 20:10

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал возможные побочные эффекты, которые могут возникать после вакцинации от коронавируса

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что это неблагоприятное событие в результате иммунизации. Мы будем сообщать обо всех неблагоприятных событиях, которые возникают", - сказал он.

По словам санврача, после вакцинации от коронавируса могут возникать побочные эффекты:

покраснение в месте укола;

незначительное повышение температуры;

появление папул в месте инъекции.

"Но есть и более серьезные. Эти, что я сейчас назвал, случаются у 5-7% от количества провакцинированных, но есть случаи и анафилактических шоков, которых бывает 4 случая на миллион. В Украине пока нет (случаев анафилактического шока, - ред. ) ", - добавил Ляшко.