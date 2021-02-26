Ляшко назвал возможные побочные эффекты после вакцинации
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
"Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что это неблагоприятное событие в результате иммунизации. Мы будем сообщать обо всех неблагоприятных событиях, которые возникают", - сказал он.
По словам санврача, после вакцинации от коронавируса могут возникать побочные эффекты:
- покраснение в месте укола;
- незначительное повышение температуры;
- появление папул в месте инъекции.
"Но есть и более серьезные. Эти, что я сейчас назвал, случаются у 5-7% от количества провакцинированных, но есть случаи и анафилактических шоков, которых бывает 4 случая на миллион. В Украине пока нет (случаев анафилактического шока, - ред. ) ", - добавил Ляшко.
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