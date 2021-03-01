Клип украинской группы Onuka номинировали на премию международного фестиваля в Барселоне

1 марта, 2021, 18:39

Клип на песню "Zenit" группы Onuka номинировали в категории "Лучшее музыкальное видео" международного кинофестиваля ARFF Barcelona

Об этом сообщила пресс-служба группы в Instagram.

Клип стал номинантом на премию "Лучшее музыкальное видео" на кинофестивале ARFF Barcelona.

"Создавая видео на трек ZENIT, мы надеялись, что оно поможет открыть глаза на красоту окружающего мира. Мы рады, что его оценили за рубежом", - говорится в Instagram группы.

Победителей объявят 25 марта на церемонии в Барселоне.

Премьера клипа состоялась в декабре 2019 года. Его режиссером стал саундпродюсер ONUKA Евгений Филатов.