Экс-глава управления ГПУ Горбатюк и нардеп-"слуга" Костин допущены к конкурсу на руководителя САП, - Transparency Ukraine
1 марта, 2021, 19:43
Конкурсная комиссия допустила 168 человек к участию в конкурсе по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Об этом сообщает Transparency Ukraine.
Среди претендентов на должность руководителя САП - действующий и.о. руководителя Максим Грищук, прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов и Игорь Семак, нардеп-"слуга" Андрей Костин, экс-руководитель Управление спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.
- Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что после увольнения с должности главы САП Назара Холодницкого ведомством фактически руководит генпрокурор Ирина Венедиктова.
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