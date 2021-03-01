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Espreso.tvОбществоЭкс-глава управления ГПУ Горбатюк и нардеп-"слуга" Костин допущены к конкурсу на руководителя САП, - Transparency Ukraine

Экс-глава управления ГПУ Горбатюк и нардеп-"слуга" Костин допущены к конкурсу на руководителя САП, - Transparency Ukraine

Конкурсная комиссия допустила 168 человек к участию в конкурсе по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Об этом сообщает Transparency Ukraine.

Среди претендентов на должность руководителя САП - действующий и.о. руководителя Максим Грищук, прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов и Игорь Семак, нардеп-"слуга" Андрей Костин, экс-руководитель Управление спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

  • Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что после увольнения с должности главы САП Назара Холодницкого ведомством фактически руководит генпрокурор Ирина Венедиктова.

 

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