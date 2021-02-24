С сентября 2020 года фактическим руководителем САП является Венедиктова, - Сытник

24 февраля, 2021, 14:39

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что после увольнения с должности главы САП Назара Холодницкого, ведомством фактически руководит генпрокурор Ирина Венедиктова

Об этом он сказал в интервью Цензор.Нет.

"В августе 2020 года руководитель САП Холодницкий подал в отставку и, начиная с сентября 2020 года, руководителем САП фактически является генеральный прокурор. Потому что при отсутствии постоянного руководителя САП некоторые ключевые гарантии независимости не работают. Исключительно из-за того, что и.о. руководителя САП не имеет того объема полномочий, которыми владеет руководитель САП. Это касается формирования групп прокуроров по уголовным производствах НАБУ. Поэтому это является огромной проблемой, что мы постоянно подчеркиваем", - отметил Сытник.

Руководитель САП 21 августа Назар Холодницкий объявил о своем уходе.