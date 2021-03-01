ЦИК зарегистрировала Кузьменко кандидатом в народные депутаты от "ЕС" на довыборах в Раду
1 марта, 2021, 19:06
Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала детского кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко, которая является одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в Верховную Раду
Об этом сообщает ЦИК .
1 марта ЦИК зарегистрировала Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты Украины на одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) на промежуточных выборах 28 марта 2021 года.
Также зарегистрировали Андрея Аксенова от политической партии "Порядок" и Николая Головко как самовыдвиженца.
- Как известно, 15 февраля съезд партии "Европейская Солидарность" в ответ на обращение волонтерских и ветеранских организаций выдвинул известную волонтера, детского кардиохирурга, кандидата медицинских наук Юлию Кузьменко кандидатом на довыборах в Верховную Раду в округе 50 Донецкой области.
- 21 февраля детский кардиохирург, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" в 50-м округе в Донецкой области Юлия Кузьменко подала документы в Центральную избирательную комиссию.
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