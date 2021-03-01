ЦИК зарегистрировала Кузьменко кандидатом в народные депутаты от "ЕС" на довыборах в Раду

1 марта, 2021, 19:06

Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала детского кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко, которая является одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в Верховную Раду