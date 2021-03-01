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ЦИК зарегистрировала Кузьменко кандидатом в народные депутаты от "ЕС" на довыборах в Раду

Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала детского кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко, которая является одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в Верховную Раду

Об этом сообщает ЦИК .

1 марта ЦИК зарегистрировала Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты Украины на одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) на промежуточных выборах 28 марта 2021 года.

Также зарегистрировали Андрея Аксенова от политической партии "Порядок" и Николая Головко как самовыдвиженца.

  • Как известно, 15 февраля съезд партии "Европейская Солидарность" в ответ на обращение волонтерских и ветеранских организаций выдвинул известную волонтера, детского кардиохирурга, кандидата медицинских наук Юлию Кузьменко кандидатом на довыборах в Верховную Раду в округе 50 Донецкой области.
  • 21 февраля детский кардиохирург, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" в 50-м округе в Донецкой области Юлия Кузьменко подала документы в Центральную избирательную комиссию.

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