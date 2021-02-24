Настроение - боевое: кандидат от "Евросолидарности" детский кардиохирург Юлия Кузьменко подала документы в ЦИК

24 февраля, 2021, 21:22

Детский кардиохирург, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" в 50-м округе в Донецкой области Юлия Кузьменко подала документы в Центральную избирательную комиссию

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

"У меня боевой настрой по жизни, а последние полтора года - он и вовсе боевой. Планы - за победу в 50 округе. Это мой родной Донбасс, где я родилась и где с 2014 года много ездила, как волонтер. В Верховной Раде планирую бороться с преследованиями по политически мотивированным делам. Кроме этого, у меня есть планы по медицине. Считаю, что медик в парламенте не будет лишним. Планов много и есть настроение их осуществить ", - сказала Юлия Кузьменко.

"Мы имеем сейчас такой парадокс - острый дефицит медицинских кадров в Украине, и при этом большой отток врачей. Ибо нет достойной оплаты, условий труда, нет обещанных надбавок врачам и медицинским работникам, которые работали и работают с ковидом", - добавила Кузьменко.

Кроме этого, она отметила, что особое внимание планирует уделить проблемам людей, работающих на вредном производстве, в частности, шахтеров.

"Будем решать и проблемы самого округа. Это и проблема задолженности по пенсиям, выплатам зарплаты, проблема труда во вредных условиях и получением инвалидности. Там вообще замкнутый круг, потому что люди не могут получить инвалидность, поскольку у нас на шахтах почти нет производственного травматизма. Поэтому в случае травматизма шахтеров заставляют идти на больничный или даже в отпуск за свой счет. В дальнейшем они не могут получить надбавки и инвалидность", - сказала Кузьменко.

"Я очень хорошо знаю эту сферу, поскольку я сама работала во вредных условиях. 17 лет я работала рентген-хирургом и имела дело с облучением. Вопросов много, и наработок также очень много", - резюмирует Юлия Кузьменко.