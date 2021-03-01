Администрация Байдена одобрила предоставление Украине $125 млн военной помощи
1 марта, 2021, 19:58
Администрация президента США Джо Байдена принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи в размере $125 млн
Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, передает РБК-Украина.
"Сегодня министерство объявляет о новом пакете в размере $125 млн инициативы по предоставлению Украине содействие в сфере безопасности", - сказал он.
По словам Кирби, пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь Украине сохранить территориальную целостность и охранять границы.
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Кроме того, деньги направлены на улучшение оперативной совместимости с НАТО.
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