Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в сфере безопасности, - глава Пентагона
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины .
"Во время разговора министры обсудили вопросы оборонной реформы и прогресса из ключевых направлений. В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин проинформировал об одобрении Конгрессом США первого транша помощи со стороны американских партнеров в рамках Инициативы помощи по безопасности Украине (USAI)", - отметили в министерстве.
Таран поблагодарил народ и Правительство США за помощь и участие в усилении устойчивости Украины.
"Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе Тренировочно-совещательного Миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочную миссию НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море", - сказал министр обороны Украины.
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