Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в сфере безопасности, - глава Пентагона

19 февраля, 2021, 18:37

Конгресс США решил предоставить первый транш помощи в рамках Инициативы помощи Украине по безопасности

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины .

"Во время разговора министры обсудили вопросы оборонной реформы и прогресса из ключевых направлений. В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин проинформировал об одобрении Конгрессом США первого транша помощи со стороны американских партнеров в рамках Инициативы помощи по безопасности Украине (USAI)", - отметили в министерстве.

Таран поблагодарил народ и Правительство США за помощь и участие в усилении устойчивости Украины.

"Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе Тренировочно-совещательного Миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочную миссию НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море", - сказал министр обороны Украины.