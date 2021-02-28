В Днепре из-за стрельбы в кафе задержали 15 человек

28 февраля, 2021, 19:33

В Днепре произошла стрельба в кафе, из-за которой полиция задержала 15 человек

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области .

По данным полиции, 28 февраля в кафе на улице Высоковольтной в Днепре произошла стрельба. По предварительной информации, неизвестные мужчины совершили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также они повредили машину, которая была припаркована возле заведения.

Во время стрельбы никто не пострадал. Других деталей инцидента пока нет.

В полиции сообщили, что по факту стрельбы в кафе в Днепре открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

"В результате хулиганских действий никто не пострадал. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции доставлено 15 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля неизвестные подъехали на строительную площадку по улице Ямской в Киеве, где проводили пикет против незаконной застройки, и открыли огонь .

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