В Киеве, на пикете против застройки, неизвестные на микроавтобусе стреляли в протестующих
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве, на улице Ямской, происходил пикет против незаконной застройки. Через некоторое время к митингующим подъехал микроавтобус, из которого раздались выстрелы.
По предварительным данным неизвестные стреляли из микроавтобуса Mercedes Sprinter из травматического оружия. Предварительно пострадавших нет.
"По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавших нет", - прокомментировали в полиции.
На место происшествия оперативно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Для задержания правонарушителей, устроивших стрельбу, в Киеве введена специальная полицейская операция.
"Сейчас на месте происшествия работают правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В настоящее время материалы должным образом зарегистрированы в территориальном подразделении, после установления обстоятельств происшествию будет дана правовая квалификация", - добавили в полиции.
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