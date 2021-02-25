В Киеве, на пикете против застройки, неизвестные на микроавтобусе стреляли в протестующих

25 февраля, 2021, 18:14

25 февраля неизвестные подъехали на строительную площадку по улице Ямской, где проводили пикет против незаконной застройки, и открыли огонь

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, на улице Ямской, происходил пикет против незаконной застройки. Через некоторое время к митингующим подъехал микроавтобус, из которого раздались выстрелы.

По предварительным данным неизвестные стреляли из микроавтобуса Mercedes Sprinter из травматического оружия. Предварительно пострадавших нет.

"По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавших нет", - прокомментировали в полиции.

На место происшествия оперативно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Для задержания правонарушителей, устроивших стрельбу, в Киеве введена специальная полицейская операция.

"Сейчас на месте происшествия работают правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В настоящее время материалы должным образом зарегистрированы в территориальном подразделении, после установления обстоятельств происшествию будет дана правовая квалификация", - добавили в полиции.

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