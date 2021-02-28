В Барселоне уже 11 дней продолжаются устроенные коммунистами беспорядки с требованием освобождения рэпера-сталиниста Пабло Аселя

28 февраля, 2021, 13:32

Ночь с 27 на 28 февраля 2021 года принесла новый материальный ущерб владельцам магазинов и полиции Барселоны (Каталония, Испания)

Подробности со ссылкой на Euronews рассказывает Еспресо.TV .

Только прошлой ночью задержаны 13 подозреваемых в грабежах и вандализме, среди них - тот, кто бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский фургон.

Пострадали 5 человек.

Подобное проходит в Барселоне уже 11 дней подряд. Поводом для устроенных крайними левыми силами беспорядков стал судебный приговор по поводу 9-месячного ареста рэпера Пабло Аселя и выписанного ему в 30 тыс. евро штрафа. По мнению суда, в своих песнях он призывает к террористическим действиям, а также презирает испанскую корону.

Творчество Аселя также посвящено защите нелегальных мигрантов из стран Африки и Азии.

LB.ua называет Пабло Аселя "рэпером-сталинистом" .

"В своих соцсетях и образцах хип-хопового творчества Асель выражает довольно провокационные мысли по поводу трагических и самых деликатных тем испанской социальной и политической жизни. Здесь и увлечение методами борьбы баскской террористической организации ЭТА, жертвами которой стали не только чиновники и политики периода франкизма, но и мирное население; и осуждение действий полиции во время протестов за независимость Каталонии. Асель - коммунист, фанат СССР, утверждает, что его мировоззрение сформировалось под влиянием таких персонажей, как Владимир Маяковский, Иосиф Сталин и Че Гевара. После российской агрессии против Украины рэпер поддержал марионеточные Л/ДНР ", - отмечает издание.

По мнению некоторых европейских аналитиков, за этими событиями кроется интерес Кремля в расшатывании ситуации как в Испании в частности, так и в целом в Евросоюзе.

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