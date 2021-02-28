Племянник Леси Украинки и внучка Ивана Франко собирались создать семью и жить в США, но этому помешал КГБ

28 февраля, 2021, 21:10

В июле 1972 года племянник Леси Украинки (Косач), Юрий Косач, планировал приехать из Штатов в УССР и жениться на женщине с не менее интересным происхождением, внучке Ивана Франко - Вере Франко

Поскольку обе фигуры были достаточно весомыми, а их брак с последующим выездом Веры за границу нанес бы серьезный удар по престижу СССР, советская власть принимает решение сорвать брак. Об этом рассказывает созданное Бюро исследований истории специальных служб Киевского национального универиситету им. Тараса Шевченко украиноязычный исторический телеграмм канал Спецслужбы , информирует Еспресо.TV .

"Перед походом в ЗАГС у Веры воруют сумочку с паспортом и письмами Косача. Письма понадобились для того, чтобы Вера не смогла продолжить давить на Юрия с целью все же заключить брак. Без паспорта брак зарегистрировать не удалось, а пока Вера документ восстанавливала, КГБ убедил Косача в неискренности чувств Веры, доказывая, что все это для нее важно лишь для того, чтобы вырваться из СССР ", - отмечают историки.

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Как следствие, третий брак Косача (а для Франко - второй) срывается.

Подробнее об этом можно прочитать в статье архивиста и историка спецслужб Советского Союза Эдуарда Андрющенко.

Юрий Косач

25 февраля 2021 исполнилось 150 лет со дня рождения Леси Украины (Ларисы Петровны Косач).

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