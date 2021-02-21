Она говорила за нацию. Благородство, интеллектуализм, талант, сила и любовь Леси Украинки

24 февраля, 2021, 07:00

Татьяна Зинченко

150-летний юбилей - солидная дата. Но точно не для Леси Украинки - в воображении украинцев все еще юной светлоглазой своей дочери, сильной и нежной одновременно. Мужественного мужчины, как сказал о ней Франко, и лирической болезненной талантливой женщине, как учили нас в школе.

Но так ли это было на самом деле - надо разбираться. Потому что, как это часто бывает, то, что не рассказывают, в том месте, где не изложена вся правда, мы домысливаем и искажаем факты.

Наши школьные знания о Лесе Украинке - это революционно-демократические и социалистические ее взгляды, семейная трудности, особенно во время болезни Леси, собственно болезнь, которая побудила ее к путешествиям с целью лечения. И там она творила свои шедевры. Во взрослом возрасте мы начитались-домыслили о романтизме, феминизме и даже эмансипации. Что говорит о том, что творчество Леси - это огромное ценное наследие, которое надо продолжать исследовать и рассказывать потомкам.

Зарождения украинской благородства

Сейчас мы уже легко можем развенчать миф о "нищете и крепостничестве" Леси Украинки, которая писала лишь о страданиях народа, а с этим - и "селючковисть" украинской нации. Надо говорить о том, что наши далекие представители были знатного рода, а значит - и о благородстве украинцев.

Отец Леси Украинки - Петр Косач - происходит из зажиточного украинского-казацкого дворянства, которое имело собственный герб.

Мать - Елена Пчилка - хоть и с мелкой шляхты, но в прошлом это была казацкая старшина, о чем в семье помнили.

Итак, семья Косачев была достаточно богатой. Они могли позволить себе светские вечера, путешествия, интеллектуальную и образовательную работу. Отсюда - и "Старая община", и "Плеяда". И уже даже этот факт говорит и о нас как нацие вовсе не периферийной, а благородной и высокообразованной.

Детство девочки-индиго

Сейчас бы мы так и назвали ее. Смотрите:

Научилась читать в 4 года

В 5 лет написала первую музыкальную пьесу

В 6 лет она уже мастерски вышивала

В 9 лет написала первое стихотворение

В 19 лет написала учебник для сестер "Древняя история восточных народов"

Интеллектуализм и европейскость

7 языков, которые она знала, позволяют говорить и о ее исключительном интеллектуализме, и о целеустремленности и трудолюбии. Кроме украинского, русского, польского, болгарского языков, она изучила древнегреческий и латинский языки, а также - английский, немецкий, французский и итальянский. На этих языках она читала произведения в оригинале, переводила их на украинский, вдохновлялась. Ее героями становились древние греки и римляне, Тристан и Изольда, Дон Жуан, король шотландский Роберт Брюс и многие другие.

Псевдоним Лариса Косач позаимствовала у дяди - Михаила Драгоманова. Он подписывался как "Украинец". А поскольку Леся очень уважала своего дядю и восхищалась им, то решила в чем-то быть похожей на него.

Так и стала Лариса Косач нашей Украинкой. А Лесей ее называли в семье, поэтому не удивительно, что твердое "Лариса" она заменила на нежное "Леся".

Болезнь, любовь, большая человечность

Леся Украинка встретила Сергея Мержинского, кому был посвящен знаменитое письмо "Твої листи завжди пахнуть зів’ялими трояндами", на курорте: оба лечились от туберкулеза. Это была длинная история о невероятно большом сердце влюбленной женщины, в которой поместилось и это чувство и понимание, и самопожертвование. Они часто встречались, но Мержинский считал Лесю подругой, а их отношения - деловыми. Дорожил ею и ценил, но как человека, она же его - как любимого.

Леся Украинка уже оправилась от туберкулеза, когда узнала, что ее возлюбленный с открытой формой туберкулеза снова на лечении и в очень тяжелом состоянии. Она летела к нему, не задумываясь. В его последнюю ночь она держала его за руку. И писала письмо под его диктовку другой женщине. Такая история любви ... Тогда, за ту одну-единственную ночь на 18 февраля 1901 года, под этим невероятным впечатлением она написала "Одержиму", и это была такая сила, такая энергетика, которая до сих пор поражает нас и заставляет думать, переживать, волноваться. Жить!

Климентий Квитка - "Кленя"

Они познакомились в 1907 году также на лечении. Он был младше ее на 9 лет, но не из-за этого семья Леси не одобряла эту связь.

Связь чувствовала Леся: оба серьеозно изучали право, интересовались и знали фольклор, были изящными натурами. Они поженились неожиданно даже для самих себя. Хотя в письмах Квитки чувствуется большая любовь к своей избраннице.

"Дело кончено - мы звинчалися", - напишет Леся родным. Она считала его верным другом, родственной душой. Она уже знала, что любовь - это и самопожертвование, и взаимопонимание.

Роман с Ольгой Кобылянской

Это - такой же миф, как и те, о которых мы написали выше. Кроме ласкательного слова "хтосичка", в письмах Леси к Ольге ничего другого не находится.

Леся действительно поддерживала тесные взаимоотношения с Кобылянской, но их скорее можно назвать дружескими. И "Блакитна троянда", которую упоминают в связи с "особыми отношениями" Леси с Кобылянской, в первой редакции называлась "Ночные бабочки".

Моя Леся

Писательница, редактор отдела детской литературы Издательства Старого Лева Наталья Малетич недавно написала книгу "Леся. Странствующий клубочек". Мы попросили исследовательницу творчества Леси рассказать о ее личном видении Леси Украинки.

"Моя Леся - особая, я пыталась, чтобы она была ближе современным детям и подросткам. Именно поэтому большое внимание в книге" Леся. Странствующий клубочек "посвящена детским годам Леси, ее юности. Я акцентировала внимание на том, что Леся любила, какие у нее были хобби, в какие игры она играла со старшим братом, как воспринимала рождения младших детей в семье. Моя Леся - это и девушка , которая возникает из ее писем: с чувством юмора, самоироничная, очень умная, чуткая и чувственная.

Это Леся, которая любит плавать и читать, играть на фортепиано и рисовать. Это Леся, с детства влюбленная в театр. Ее сестры вспоминают, что она была в семье главным режиссером, костюмершей и сценаристкой в одном лице. Моя Леся - элегантная молодая женщина, которая умеет стильно одеваться и все время шьет красивую и удобную одежду сама. Она обожает путешествовать и говорит, что могла бы стать "вторым Пржевальском", - рассказывает писательница. - Она возит с собой в путешествие подаренный другом-грузином кинжал как символ борьбы за свободу и томики поэзии Шиллера, которые подарил старший брат.

Она нравится мужчинам и умеет любить глубоко, по-настоящему. Леся - многогранная личность, которая одинаково хорошо читает на нескольких европейских языках в оригинале и может обучать других и переводить с этих языков, которая разбирается в современных литературных и театральных европейских новинках и в политике".

Мы привыкли к ее таковой. Мы учим ее, читаем о ней, празднуем ее юбилеи. И этот замечательный процесс - неисчерпаем! Потому что с ней мы объединяемся, риднимося, открываем себя. С ней уверены, что мы - высота!