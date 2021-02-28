Кравчук связал обострение на Донбассе с санкциями против Медведчука
Об этом Кравчук заявил в интервью DW .
По его словам, активизация российских оккупационных войск на Донбассе произошла именно после того, как Украина начала активно отстаивать свои интересы.
"Я думаю, это связано именно с тем, что Украина начала активно действовать. Зеленский наложил санкции на пророссийские каналы за их пропаганду, ввел санкции против Медведчука. Россия поняла, что ситуация не в их пользу, и начала показывать, что они также имеют силу и могут что-то сделать ", - сказал Кравчук.
Он добавил, что заставить Россию убраться из Донбасса, Украина может только объединив усилия с мировым сообществом
"Пока мировое сообщество, ЕС, США и, конечно, Украина, не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма, то война не закончится", - убежден Кравчук.
- Напомним, 15 февраля Леонид Кравчук заявил, что договориться с Россией по урегулированию ситуации в зоне ООС практически невозможно .
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