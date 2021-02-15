Договориться с Россией по Донбассу практически невозможно, - Кравчук

15 февраля, 2021, 16:50

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что договориться с Россией по урегулированию ситуации в зоне ООС практически невозможно

Об этом он рассказал на форуме "Украина 30", передает УНИАН.

"Договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе в том статусе, в котором они себя видят и задачи ставят, практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза, и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время", - отметил Кравчук .

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