Договориться с Россией по Донбассу практически невозможно, - Кравчук
15 февраля, 2021, 16:50
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что договориться с Россией по урегулированию ситуации в зоне ООС практически невозможно
Об этом он рассказал на форуме "Украина 30", передает УНИАН.
"Договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе в том статусе, в котором они себя видят и задачи ставят, практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза, и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время", - отметил Кравчук .
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