В Одессе провели в последний путь сержанта Дмитрия Сардака, павшего 23 февраля на Донбассе

27 февраля, 2021, 09:11

Прощание с военнослужащим 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержантом Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля 2021 года на фронте российско-украинской войны, прошло в одесском гарнизонном храме Православной церкви Украины, что в сквере Космонавтов на Среднефонтанской улице Одессы

В пятницу, 26 февраля 2021 года, в последний путь погибшего провожали родственники, боевые побратимы и активисты патриотических организаций, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

"Мы провожаем нашего воина не для него, не для семьи, а для каждого из ныне живущих, чтобы мы понимали, что ни армия, ни братья и сестры, ни весь украинский народ не забудет никого, ни одного имени. Мы будем помнить всех, кто положил свою душу за нашу свободу, ту свободу, которая дарована нам Богом ", - заявил во время церемонии настоятель храма, военный капеллан отец Василий.

"Мы познакомились с Дмитрием на фронте. Он имел очень большой жизненный опыт, был настоящим товарищем - помогал всем, кто к нему обращался", - сказал друг погибшего Александр.

Сержанту свитке было 36 лет. Он погиб в районе поселка Зайцево Донецкой области в результате обстрела украинских позиций с 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Похоронили его на Западном кладбище Одессы.

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