В главной "ковидний" больнице Черновцов произошел взрыв. Погиб человек

27 февраля, 2021, 14:27

В городскую больницу №1 в Черновцах, которая сейчас является ведущей в городе для лечения больных коронавирусом, прибыли машины спасателей и аварийной газовой службы

Очевидцы сообщают, что видели дым и слышали, как прогремел взрыв, передает Еспресо.TV со ссылкой на буковинскую информационную агению АСС .

Как предварительно рассказали в ГСЧС, в больнице был пожар площадью 30 кв м, один человек погиб.

Всех эвакуировали из помещения.

Причины не известны.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила, что в городской больнице №1 произошел взрыв и есть пострадавшие. Пациентов госпитализируют в другие больницы.

Напомним, 1 марта Буковина входить в "красную" зону.

В области закрываются непродовольственные рынки .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb