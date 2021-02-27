В главной "ковидний" больнице Черновцов произошел взрыв. Погиб человек
27 февраля, 2021, 14:27
В городскую больницу №1 в Черновцах, которая сейчас является ведущей в городе для лечения больных коронавирусом, прибыли машины спасателей и аварийной газовой службы
Очевидцы сообщают, что видели дым и слышали, как прогремел взрыв, передает Еспресо.TV со ссылкой на буковинскую информационную агению АСС .
Как предварительно рассказали в ГСЧС, в больнице был пожар площадью 30 кв м, один человек погиб.
Всех эвакуировали из помещения.
Причины не известны.
Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила, что в городской больнице №1 произошел взрыв и есть пострадавшие. Пациентов госпитализируют в другие больницы.
- Напомним, 1 марта Буковина входить в "красную" зону.
- В области закрываются непродовольственные рынки .
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