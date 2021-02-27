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Espreso.tvОбществоНа Буковине закрываются непродовольственные рынки

На Буковине закрываются непродовольственные рынки


фото: vseua.info
В Черновицкой области в связи с ограничениями "красной" зоны карантина не будут работать все рынки непродовольственной группы товаров. Запрет будет действовать с 1 марта 2021 года

С таким обращением сегодня, 27 февраля 2021 года, выступил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Еспресо.TV .

"Дополнительно к действующим ограничений, в том числе, а не будут работать рынки промышленных товаров. Все рынки, которые имеют непродовольственные группы товаров не смогут работать в этот период", - сказал руководитель области.

Осачук также выразил надежду, что эти меры помогут "притормозить" рост заболеваемости и уменьшить нагрузку на медучреждения.

 

  • Напомним, 1 марта Буковина входить в "красную" зону.

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