В Черновцах назвали причину пожара в больнице для больных COVID-19

27 февраля, 2021, 19:13

Причиной пожара в больнице для больных коронавирусом в Черновцах, в результате которой погиб человек, стало несоблюдение требований пожарной безопасности одним из пациентов

Об этом сообщает Черновицкий городской совет в facebook.

По данным местной полиции причиной пожара в городской больнице №1 стало несоблюдение требований пожарной безопасности одним из пациентов. Следователи полиции начали уголовное производство.

По словам начальника управления обеспечения медицинского обслуживания в сфере здравоохранения городского совета Натальи Калмыковой, в отделении, во время пожара, находились 30 человек. В палате, во время возгорания было 4 пациента, двое из которых не пострадали совсем.

Мужчине, который умер во время пожара, было 76 лет. Другой пострадавший - 77-летний мужчина, в сознании, находится в реанимационном отделении с 70% ожогов тела.

"Мужчина умер не от ожогов. Его кровать не пострадала во время пожара. Больше всего пострадал именно тот человек, который сейчас в реанимации, а погибший еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с очень плохой сатурацией, поэтому, скорее всего он задохнулся" , - рассказала Калмыкова.

27 февраля стало известно, что в 1-й больнице Черновцов произошел пожар, в результате которого погиб человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb