Собратья Стерненко создали в Telegram канал самокоординации

27 февраля, 2021, 10:08

"Этот канал создан для участников бессрочной акции" Справедливость Стерненко - справедливость всем!". Здесь мы будем координировать действия непосредственно во время акций, в частности во время субботней акции под Офисом президента"

Таким является первое сообщение Telegram-канала Самозащита , запущенного админстраторами официальных страниц Сергея Стерненко в соцсетях, передает Еспресо.TV .

Как отмечается, там будут размещаться приглашения на акции, а также предоставляться изложенные в понятной форме юридические советы и контакты адвокатов в случае задержаний во время митингов и пикетов.

"Также мы создали чат-бот , куда вы можете оперативно сообщать о задержании, конфликтах, свидетелями или участниками которых стали, провокации и т.п.", - говорят авторы страницы.

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В частности, уже размещены полученную таким образом информацию о распространяемые с повокативною целью фальшифи русскоязычные объявления о "массовке" на Банковой за 350 грн .

"Эти попытки дискредитировать протест скудны. Как всегда.



Эти провокаторы даже не знают плана акции, поэтому не верьте в эти глупости. Они нас боятся, поэтому стараются дискредитировать. Но у них не получится ", - отмечают собратья Стерненко.

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