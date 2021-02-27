Собратья Стерненко создали в Telegram канал самокоординации
Таким является первое сообщение Telegram-канала Самозащита , запущенного админстраторами официальных страниц Сергея Стерненко в соцсетях, передает Еспресо.TV .
Как отмечается, там будут размещаться приглашения на акции, а также предоставляться изложенные в понятной форме юридические советы и контакты адвокатов в случае задержаний во время митингов и пикетов.
"Также мы создали чат-бот , куда вы можете оперативно сообщать о задержании, конфликтах, свидетелями или участниками которых стали, провокации и т.п.", - говорят авторы страницы.
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В частности, уже размещены полученную таким образом информацию о распространяемые с повокативною целью фальшифи русскоязычные объявления о "массовке" на Банковой за 350 грн .
"Эти попытки дискредитировать протест скудны. Как всегда.
Эти провокаторы даже не знают плана акции, поэтому не верьте в эти глупости. Они нас боятся, поэтому стараются дискредитировать. Но у них не получится ", - отмечают собратья Стерненко.
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