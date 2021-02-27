COVID-19 в Украине 8 тыс. новых, впереди - Правобережье

27 февраля, 2021, 09:54

За последние сутки, 26 февраля 2021 года, на подконтрольной Украине территории выявлено 8172 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны , обнародованные утром 27 февраля 2021, передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели:

обнаружено - 1342016 (+8 172),

умерло - 25893 (+151),

выздоровели - 1168321 (+4 766),

болеет - 147802 (+3 255),

подозревают - 1471362 (+8 751).

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Больше всего заражений начисляется на Правобережье:

Ивано-Франковская область - 892,

Львовская область - 696,

Винницкая область - 694,

Черновицкая область - 670,

Закарпатская область - 621,

Киев - 580,

Житомирская область - 506.

Остальные регионов менее 500 новых случаев.

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