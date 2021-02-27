COVID-19 в Украине 8 тыс. новых, впереди - Правобережье
Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны , обнародованные утром 27 февраля 2021, передает Еспресо.TV .
Суммарные показатели:
обнаружено - 1342016 (+8 172),
умерло - 25893 (+151),
выздоровели - 1168321 (+4 766),
болеет - 147802 (+3 255),
подозревают - 1471362 (+8 751).
Читайте также: Мародеры на ковиди. Как СЭ-власть сорвала вакцинацию и фактически отобрала безвизовых
Больше всего заражений начисляется на Правобережье:
Ивано-Франковская область - 892,
Львовская область - 696,
Винницкая область - 694,
Черновицкая область - 670,
Закарпатская область - 621,
Киев - 580,
Житомирская область - 506.
Остальные регионов менее 500 новых случаев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти