Байден обратился к Ирану
27 февраля, 2021, 08:50
Действия Ирана не останутся безнаказанными. Именно в этом заключался сигнал Вашингтона, оставленный Тегерану в ходе авиаудара в Сирии
С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, передает Еспресо.TV .
При этом американский лидер напрямую обратился к руководству Исламской Республики Иран (ИРИ).
"Вы не можете действовать безнаказанно. Будьте осторожны", - цитирует его Reuters .
26 февраля стало известно об ударе американских ВВС по иранским вооруженным формированиям на территории Сирии.
Было ликвидано 17 военных.
В Пентагоне заявили, что по указанию президента США Джо Байдена нанесли авиаудары по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.
- Иран, как и Россия, воюет в Сирии на стороне режима Башара аль-Асада.
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