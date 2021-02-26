Во время авиаудара США по Сирии погибли 17 человек, - Reuters

26 февраля, 2021, 11:54

В результате авиаудара США по военным объектам проиранской группировки на востоке Сирии погибли не менее 17 человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные источники.

Пентагон заявил, что под обстрел попала инфраструктура группировки, поддерживаемая Ираном.

Власти Сирии пока никак не комментируют атаку.

26 февраля стало известно об ударе американских военных по территории Сирии. В Пентагоне заявили, что по указанию президента США Джо Байдена нанесли авиаудары по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что США нанесли авиаудар в Сирии, основываясь на разведывательных данных иракской стороны.

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