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Espreso.tvОбществоЗеленский поблагодарил Байдена за непризнание российской аннексии Крыма

Зеленский поблагодарил Байдена за непризнание российской аннексии Крыма

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым - это Украина! Вот, для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно - падаем", - написал он.

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