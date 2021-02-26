Зеленский поблагодарил Байдена за непризнание российской аннексии Крыма
26 февраля, 2021, 22:36
Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым - это Украина! Вот, для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно - падаем", - написал он.
Grateful to @POTUS for a strong message: #Crimea is #Ukraine ! That's what a real strategic partnership is for. Ukrainians highly value the #US support: from territorial integrity to strengthening defense capabilities & implementing reforms. United we stand - divided we fall- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 26, 2021
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