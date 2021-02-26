Зеленский поблагодарил Байдена за непризнание российской аннексии Крыма

26 февраля, 2021, 22:36

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым - это Украина! Вот, для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно - падаем", - написал он.