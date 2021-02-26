Я - гражданка Украины, но когда завершу карьеру, то буду жить в России, - известная биатлонистка спрогнозировала будущее

26 февраля, 2021, 15:11

Натурализированная украинская биатлонистка Екатерина Бех заявила, что после завершения карьеры, вероятно, будет жить в России

Об этом сообщает " Общественное Спорт ".

По словам Бех, она считает себя гражданкой Украины.

"Да, я гражданка Украины. И официально по документам, у меня есть паспорт. Я себя считаю гражданкой Украины. А где буду жить после завершения карьеры? Не могу заглядывать так далеко, поэтому не скажу честно. Мне нравится в Украине, но поскольку у меня молодой муж из России, вероятно, буду жить в России, но не исключаю варианта, что мы будем приезжать сюда ", - сказала Екатерина Бех.

Биатлонистка - уроженка России, однако в 2018 году Екатерина Бех приняла решение выступать за сборную Украины.

Напомним, 20 февраля женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете на Чемпионате мира.

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