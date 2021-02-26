В Украину придет похолодание: какой будет погода на выходных
Об этом синоптик Наталья Диденко в Telegram.
"Февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром! Холодный атмосферный фронт, который сейчас еще где-то над Польшей, Германией - придет к нам уже ближайшей ночью и принесет на субботу-воскресенье осадки", - сообщила синоптик.
Ожидается дождь и местами мокрый снег. Они будут периодическими и преимущественно небольшими.
"Мокрый снег станет возможным, потому что за холодным фронтом, что логично, распространится холодный воздух и поэтому эта сегодняшняя роскошь в виде дневных +10°C...+16°C уступит место значительно более скромным градусам", - отметила госпожа Диденко.
Читайте также: Какую погоду ожидать в марте прогноз от Укргидрометцентра
В субботу-воскресенье в большинстве областей Украины предполагается +2°C...+7°C, только на юге и местами на Западе завтра еще до +6°C...+9°C.
К похолоданию присоединится некомфортный северо-западный ветер, порывы которого в выходные дни могут достигать штормовых.
В Киеве завершающие дни февраля обещают также быть ветреными, влажными и с похолоданием. В дневные часы местами возможны небольшие осадки: дождь, местами с мокрым снегом.
Температура воздуха завтра снизится до +3°C...+5°C, а завершится февраль явной прохладцей - в воскресенье в столице ожидается -2°C...+3°C.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти