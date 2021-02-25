Какую погоду ожидать в марте: прогноз от Укргидрометцентра
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Как отмечается, средняя месячная температура воздуха в марте обычно составляет -3°C...+2°C, на Закарпатье и крайнем юге Украины местами +3°C...+6°C. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22-37°C мороза, на юге Украины - 11-27°C мороза.
В свою очередь абсолютный максимум температуры воздуха - 16-29°C тепла. Среднее месячное количество осадков составляет 24-50 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 56-102 мм.
Прогноз средней месячной температуры и количества осадков в марте 2021 года
Синоптики сообщают, что средняя месячная температура предполагается 0°C...+6°C, в Крыму до +13°C, что близко к средним многолетним значениям.
Месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений.
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