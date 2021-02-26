В Киеве увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ, - Кличко

26 февраля, 2021, 14:24

В столице зарегистрировали почти 13 тысяч больных гриппом и ОРВИ на прошлой неделе

Об этом во время брифинга заявил Киевский городской глава Виталий Кличко.

"В Киеве увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины", на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 13 000 больных, из них - 7,5 тысячи взрослых и более 5,3 тысячи детей. Почти 50 % больных детей - школьного возраста ", - отметил Кличко.

Он сообщил, что в медучреждения госпитализированы 582 человека, среди них - 58 детей.

Напомним, на протяжении сутки 25 февраля был зафиксирован 8003 новых случая (из них дети - 475, медработники - 312), 146 пациентов умерли, 4244 - выздоровели.

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