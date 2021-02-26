Коронавирус в Украине: в течение суток зафиксировано 8003 новых заражения, умерли 146 человек
26 февраля, 2021, 08:42
По состоянию на утро пятницы, 26 февраля, в Украине зафиксировано 1333844 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 25 742 - летальные, 1163555 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
За сутки 25 февраля было зафиксировано 8003 новых случая (из них дети - 475, медработники - 312), 146 пациентов умерли, 4244 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 748 случаев;
- Винницкая область - 738 случаев;
- Волынская область - 219 случаев;
- Днепропетровская область - 421 случай;
- Донецкая область - 136 случаев;
- Житомирская область - 455 случаев;
- Закарпатская область - 515 случаев;
- Запорожская область - 120 случаев;
- Ивано-Франковская область - 857 случаев;
- Киевская область - 548 случаев;
- Кировоградская область - 43 случая;
- Луганская область - 31 случай;
- Львовская область - 474 случая;
- Николаевская область - 150 случаев;
- Одесская область - 319 случаев;
- Полтавская область - 111 случаев;
- Ровенская область - 133 случая;
- Сумская область - 160 случаев;
- Тернопольская область - 305 случаев;
- Харьковская область - 331 случай;
- Херсонская область - 32 случая;
- Хмельницкая область - 262 случая;
- Черкасская область - 127 случаев;
- Черновицкая область - 638 случаев;
- Черниговская область - 130 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях", - отметили в Минздраве .
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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