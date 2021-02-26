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Коронавирус в Украине: в течение суток зафиксировано 8003 новых заражения, умерли 146 человек

По состоянию на утро пятницы, 26 февраля, в Украине зафиксировано 1333844 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 25 742 - летальные, 1163555 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

За сутки 25 февраля было зафиксировано 8003 новых случая (из них дети - 475, медработники - 312), 146 пациентов умерли, 4244 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 748 случаев;
  • Винницкая область - 738 случаев;
  • Волынская область - 219 случаев;
  • Днепропетровская область - 421 случай;
  • Донецкая область - 136 случаев;
  • Житомирская область - 455 случаев;
  • Закарпатская область - 515 случаев;
  • Запорожская область - 120 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 857 случаев;
  • Киевская область - 548 случаев;
  • Кировоградская область - 43 случая;
  • Луганская область - 31 случай;
  • Львовская область - 474 случая;
  • Николаевская область - 150 случаев;
  • Одесская область - 319 случаев;
  • Полтавская область - 111 случаев;
  • Ровенская область - 133 случая;
  • Сумская область - 160 случаев;
  • Тернопольская область - 305 случаев;
  • Харьковская область - 331 случай;
  • Херсонская область - 32 случая;
  • Хмельницкая область - 262 случая;
  • Черкасская область - 127 случаев;
  • Черновицкая область - 638 случаев;
  • Черниговская область - 130 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях", - отметили в Минздраве .

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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