Коронавирус в Украине: в течение суток зафиксировано 8003 новых заражения, умерли 146 человек

26 февраля, 2021, 08:42

По состоянию на утро пятницы, 26 февраля, в Украине зафиксировано 1333844 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 25 742 - летальные, 1163555 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

За сутки 25 февраля было зафиксировано 8003 новых случая (из них дети - 475, медработники - 312), 146 пациентов умерли, 4244 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 748 случаев;

Винницкая область - 738 случаев;

Волынская область - 219 случаев;

Днепропетровская область - 421 случай;

Донецкая область - 136 случаев;

Житомирская область - 455 случаев;

Закарпатская область - 515 случаев;

Запорожская область - 120 случаев;

Ивано-Франковская область - 857 случаев;

Киевская область - 548 случаев;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 31 случай;

Львовская область - 474 случая;

Николаевская область - 150 случаев;

Одесская область - 319 случаев;

Полтавская область - 111 случаев;

Ровенская область - 133 случая;

Сумская область - 160 случаев;

Тернопольская область - 305 случаев;

Харьковская область - 331 случай;

Херсонская область - 32 случая;

Хмельницкая область - 262 случая;

Черкасская область - 127 случаев;

Черновицкая область - 638 случаев;

Черниговская область - 130 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях", - отметили в Минздраве .

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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