У Путина отреагировали на задержание автобусов ОПЗЖ в Киеве
26 февраля, 2021, 12:11
В Кремле сделали заявление из-за задержания автобуса возле офиса партии ОПЗЖ в Киеве, назвав это "репрессиями"
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Он заявил, что есть опасения, что это будет продолжаться.
"Есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты в Украине", - сказал он.
- Напомним, ранее народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что СБУ проводит обыски в офисе партии и задерживает сотрудников.
- По утверждению ОПЗЖ, на территории рядом с офисом полиция задержала автобус, в котором находились сотрудники фирмы "Шторм". В партии назвали задержание "провокацией", а также "преследованием и попыткой запугивания членов и сторонников политсилы".
- Глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко опроверг информацию об обысках в офисе ОПЗЖ, однако подчеркнул, что на улице Шота Руставели был перехвачен автобус и задержаны лица, находившиеся в нем.
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